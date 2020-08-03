2020-08-03T07:47:41+03:00
Общество

В Югре выберут финалистов национального чемпионата «WorldSkills»

Соревнования начались 1 августа
Вера Зенина
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Фото: www.worldskills.ruФото: www.worldskills.ru
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В Югре стартовали отборочные соревнования VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills». Победители отправятся демонстрировать свои навыки на финальном этапе.

Участниками станут чемпионы автономного округа, победители V регионального чемпионата в 12 компетенциях.

Из-за пандемии коронавируса состязания пройдут в очно-дистанционном формате. Ребятам предстоит выступить на домашних конкурсных площадках, а эксперты будут оценивать результат по видеосвязи.

В некоторых направлениях - «Изготовление прототипов», «Сварочные технологии» и «Парикмахерское искусство» будут оценивать конечный продукт, изготовленный конкурсантами. Каждый из них отправят в соответствующий центр управления соревнованиями.

Вчера в регионе прошли состязания в номинациях «Веб-дизайн и разработка», «Поварское дело», а также «Физическая культура, спорт и фитнес».

Продлятся соревнования до 20 августа. Победители примут участие в финале национального чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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