В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра
В Нижневартовске близится к завершению строительство нового образовательного центра, рассчитанного на 1725 мест.
Объект состоит из нескольких блоков, разной степени готовности. Основные работы сейчас проходят в месте, где будут расположены общешкольные помещения: бассейн, спортивный зал, актовый и многое другое.
Параллельно со строительными работами идёт процесс комплектования школы. Она будет работать в одну смену, а после уроков её помещения станут использовать для дополнительного образования.
Сейчас рядом со школой завершается строительство новой дороги по улице Романтиков. Здесь обустроены тротуары и предусмотрены автомобильные парковки для тех, кто будет привозить детей на занятия.
На сегодняшний день есть небольшое отставание от графика, связанное с пандемией коронавируса. Некоторое время заводы-производители находились на карантине, поэтому возникла трудность с поставкой строительных материалов. В настоящий момент эта проблема улажена.
ИСТОЧНИК KP.RU