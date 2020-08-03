2020-08-03T07:09:07+03:00
Недвижимость

В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра

Из-за пандемии оно идёт с опозданием от графика
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.n-vartovsk.ruФото: www.n-vartovsk.ru
Изменить размер текста:

В Нижневартовске близится к завершению строительство нового образовательного центра, рассчитанного на 1725 мест.

Объект состоит из нескольких блоков, разной степени готовности. Основные работы сейчас проходят в месте, где будут расположены общешкольные помещения: бассейн, спортивный зал, актовый и многое другое.

Параллельно со строительными работами идёт процесс комплектования школы. Она будет работать в одну смену, а после уроков её помещения станут использовать для дополнительного образования.

Сейчас рядом со школой завершается строительство новой дороги по улице Романтиков. Здесь обустроены тротуары и предусмотрены автомобильные парковки для тех, кто будет привозить детей на занятия.

На сегодняшний день есть небольшое отставание от графика, связанное с пандемией коронавируса. Некоторое время заводы-производители находились на карантине, поэтому возникла трудность с поставкой строительных материалов. В настоящий момент эта проблема улажена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре выберут финалистов национального чемпионата «WorldSkills»
В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра
В Октябрьском районе продолжают благоустраивать «Обелиск славы»
Жительница Югорска ограбила спортивный магазин
Погода в Югре на 3 августа: солнечно и +30 градусов
Стало известно, сколько заработал мэр Сургута Вадим Шувалов в 2019 году
Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года увеличилось на 168 человек
Лесные пожары в Югре: общая площадь возгорания на 2 августа 2020 составляет почти 600 гектаров
В Сургуте появилось собственное «поле чудес» с крутящимся барабаном
Лангепасское предприятие заплатит миллион за нарушение закона
Погода в Югре 2 августа: жара вернулась, но с грозой
У жительницы поселка Солнечный мошенники похитили более 66 тысяч рублей
В МЧС Югры напоминают о необходимости регистрировать туристические группы
Полиция Югорска за сутки раскрыла кражу из магазина
В Югре зафиксировано два лесных пожара
Россельхознадзор выявил в Югре нарушения земельного законодательства
Погода в Югре 1 августа: облачно и не жарко