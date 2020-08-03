В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:09:07+03:00

Из-за пандемии оно идёт с опозданием от графика

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В Нижневартовске близится к завершению строительство нового образовательного центра, рассчитанного на 1725 мест.

Объект состоит из нескольких блоков, разной степени готовности. Основные работы сейчас проходят в месте, где будут расположены общешкольные помещения: бассейн, спортивный зал, актовый и многое другое.

Параллельно со строительными работами идёт процесс комплектования школы. Она будет работать в одну смену, а после уроков её помещения станут использовать для дополнительного образования.

Сейчас рядом со школой завершается строительство новой дороги по улице Романтиков. Здесь обустроены тротуары и предусмотрены автомобильные парковки для тех, кто будет привозить детей на занятия.

На сегодняшний день есть небольшое отставание от графика, связанное с пандемией коронавируса. Некоторое время заводы-производители находились на карантине, поэтому возникла трудность с поставкой строительных материалов. В настоящий момент эта проблема улажена.

ИСТОЧНИК KP.RU