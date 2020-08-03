2020-08-03T07:05:45+03:00
Недвижимость

В Октябрьском районе продолжают благоустраивать «Обелиск славы»

Изменения должны произойти масштабные
Вера Зенина
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Фото: www.oktregion.ruФото: www.oktregion.ru
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В посёлке Унъюган продолжают благоустраивать «Обелиск славы», площадью 4 426 квадратных метров.

Работы начались ещё 1 июня. За это время срезали кустарники и мелколесье, разровняли грунт, укрепили откосы и отсыпали песок под тротуарные дорожки.

В будущем, согласно дизайн-проекту, на территории установят видеонаблюдение, дренажный сток вдоль тротуара, светильники, а также скамейки урны и мостики. Помимо этого, рабочие расчистят лес и берег пруда от мусора.

Стоит добавить, что решение о благоустройстве именно этой территории приняли сами жители посёлка, они же и предоставили средства, совместно с юридическими лицами.

-Приятно видеть, как меняется наш посёлок. Каждый из нас видит эти позитивные изменения. В этом году особое внимание было направлено на инициативное бюджетирование, в рамках которого жители сами определили проект и своё участие в нем. Инициативное бюджетирование позволит за небольшой период заметно преобразить внешний облик посёлка. От того, насколько современным, удобным и комфортным будет наш посёлок, зависит и демографическая ситуация, привлекательность для молодёжи, развитие экономики, - рассказывает на своей странице в «Instagram» глава сельского поселения Виктор Деркач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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