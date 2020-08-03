Жительница Югорска ограбила спортивный магазин Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД по городу Югорску обратился директор магазина спортивных товаров. Мужчина сообщил о краже на сумму более 11 тысяч рублей.

Преступницу удалось задержать в течение суток. Ей оказалась женщина 1958 года рождения.

Подозреваемая рассказал, что хотела приобрести всего лишь куртку и купальник, но, прогулявшись по торговому залу, выбрала ещё несколько вещей. Оплатив стоимость только запланированной покупки, нарушительница оторвала бирки с остальной одежды и спрятала её в сумку.

Таким образом, женщина похитила футболку, три пары спортивных брюк и шорт. Все вещи изъяли и вернули обратно в магазин.

На югорчанку завели уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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