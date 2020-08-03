Погода в Югре на 3 августа: солнечно и +30 градусов
День обещает быть жарким
Погода в Югре на 3 августаФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, при прояснениях +11...+16, днём +29...+34 градуса, местами +22...+27.
Ханты-Мансийск: ясно. Днём +32, ночью +23. Ветер 6-12 м/с.
Сургут: ясно. Днём +31, ночью +23. Ветер 5-11 м/с.
Нижневартовск: переменная облачность. Днём +31, ночью +21. Ветер 4-9 м/с.
Нефтеюганск: ясно. Днём +31, ночью +23. Ветер 5-12 м/с.
Когалым: малооблачно, гроза. Днём +29, ночью +23. Ветер 5-10 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU