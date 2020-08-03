2020-08-03T05:20:51+03:00
Общество

Погода в Югре на 3 августа: солнечно и +30 градусов

День обещает быть жарким
Вера Зенина
Поделиться:
Погода в Югре на 3 августаПогода в Югре на 3 августаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, при прояснениях +11...+16, днём +29...+34 градуса, местами +22...+27.

Ханты-Мансийск: ясно. Днём +32, ночью +23. Ветер 6-12 м/с.

Сургут: ясно. Днём +31, ночью +23. Ветер 5-11 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днём +31, ночью +21. Ветер 4-9 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днём +31, ночью +23. Ветер 5-12 м/с.

Когалым: малооблачно, гроза. Днём +29, ночью +23. Ветер 5-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре выберут финалистов национального чемпионата «WorldSkills»
В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра
В Октябрьском районе продолжают благоустраивать «Обелиск славы»
Жительница Югорска ограбила спортивный магазин
Погода в Югре на 3 августа: солнечно и +30 градусов
Стало известно, сколько заработал мэр Сургута Вадим Шувалов в 2019 году
Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года увеличилось на 168 человек
Лесные пожары в Югре: общая площадь возгорания на 2 августа 2020 составляет почти 600 гектаров
В Сургуте появилось собственное «поле чудес» с крутящимся барабаном
Лангепасское предприятие заплатит миллион за нарушение закона
Погода в Югре 2 августа: жара вернулась, но с грозой
У жительницы поселка Солнечный мошенники похитили более 66 тысяч рублей
В МЧС Югры напоминают о необходимости регистрировать туристические группы
Полиция Югорска за сутки раскрыла кражу из магазина
В Югре зафиксировано два лесных пожара
Россельхознадзор выявил в Югре нарушения земельного законодательства
Погода в Югре 1 августа: облачно и не жарко