В Ханты-Мансийске благоустроят 15 общественных и дворовых территорий
В Ханты-Мансийске прошло еженедельное совещание по строительству и благоустройству городских объектов. Сейчас в окружном центре обустраивают две дворовые территории и 13 общественных.
Дворы на улице Чехова, 19 и Дзержинского, 30 приводят в порядок за счёт регионального и местного бюджетов, также к финансированию подключились собственники многоквартирных домов. Срок окончания работ - до 1 октября.
Завершается благоустройство центральной площади и фонтана «Ротонда», улиц Лопарева и Мира, территории парка «Самаровский Чугас», парка Победы и набережной реки Иртыш.
К 1 октября планируется окончание работ на площади «Славянской письменности», общественной территории в районе гостиницы «Олимпийская» и у культурно-выставочного центра «Югра-Экспо». Помимо этого в городе установят четыре тёплых павильона для ожидания общественного транспорта.
Также в этом году начнётся обустройство игровой площадки на улице Коминтерна и парка имени Бориса Лосева. В последнем предусмотрено создание роллерной трассы, спортивной воркаут площадки и зон отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU