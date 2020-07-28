2020-07-28T08:07:12+03:00
Недвижимость

В Ханты-Мансийске благоустроят 15 общественных и дворовых территорий

Городские власти стараются учесть все пожелания горожан
Вера Зенина
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Фото: www.admhmansy.ruФото: www.admhmansy.ru
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В Ханты-Мансийске прошло еженедельное совещание по строительству и благоустройству городских объектов. Сейчас в окружном центре обустраивают две дворовые территории и 13 общественных.

Дворы на улице Чехова, 19 и Дзержинского, 30 приводят в порядок за счёт регионального и местного бюджетов, также к финансированию подключились собственники многоквартирных домов. Срок окончания работ - до 1 октября.

Завершается благоустройство центральной площади и фонтана «Ротонда», улиц Лопарева и Мира, территории парка «Самаровский Чугас», парка Победы и набережной реки Иртыш.

К 1 октября планируется окончание работ на площади «Славянской письменности», общественной территории в районе гостиницы «Олимпийская» и у культурно-выставочного центра «Югра-Экспо». Помимо этого в городе установят четыре тёплых павильона для ожидания общественного транспорта.

Также в этом году начнётся обустройство игровой площадки на улице Коминтерна и парка имени Бориса Лосева. В последнем предусмотрено создание роллерной трассы, спортивной воркаут площадки и зон отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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