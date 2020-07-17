«Расту в Югре»: конкурс рисунков для больших и маленьких

17 Июль 2020 2020-07-17T16:12:43+03:00

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В регионе стартовал окружной конкурс рисунков «Расту в Югре», приуроченный к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.

Принять участие могут все желающие от 3 до 18 лет. Немного пофантазировав, ребята должны изобразить Югру через 90 лет. Использовать можно всё, что душе угодно: краски, карандаши, фломастеры или мелки.

Фото рисунка необходимо опубликовать в Instagram указав свой возраст и хэштеги #РастувЮгре, #БудущееЮгры, #Югре90, при этом надо не забыть отметить аккаунт Губернатора округа Натальи Комаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU