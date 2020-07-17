2020-07-17T14:21:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре растёт число детей с подтверждённым коронавирусом

Граждан просят соблюдать все необходимые меры
Вера Зенина
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Оградите детей от вирусаОградите детей от вирусаФото: pixabay.com
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Ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего, особенно в Лангепасе. За прошедшие сутки в городе выявили 17 новых случаев, а общее число заболевших составляет 470 человек, 40 из которых – дети. Для их слабого иммунитета вирус очень опасен и может вызвать тяжелейшие осложнения.

Чтобы этого не произошло, необходимо объяснить ребёнку, что собираться компаниями на дворовых площадках и ходить друг к другу в гости – запрещено.

Городские власти убедительно просят горожан не нарушать правила самоизоляции, не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать межличностную дистанцию в 1,5 метра и масочный режим.

Напоминаем, что за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 249 человек. Таким образом с начала пандемии больных COVID-19 насчитывается более 13 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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