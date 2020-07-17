Югра заняла 14 место в национальном рейтинге инвестклимата регионов России
Югра улучшила позиции в национальном рейтинге инвестклимата регионов России, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями.
На этот раз регион занял 14 место, улучшив свою позицию на 3 пункта.
Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Расчёт производится на основе опросов предпринимателей.
Рейтинг оценивает такие направления, как скорость и лёгкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.
Основной прирост пришёлся на такие направления, как регулярная среда и институты для бизнеса.
При этом, по мнению предпринимателей, по-прежнему острой проблемой остаются вопросы контрольно-надзорной деятельности и административного давления на бизнес.
ИСТОЧНИК KP.RU