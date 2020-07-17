Нетрезвый югорчанин ударил полицейского кулаком в лицо

17 Июль 2020 2020-07-17T13:07:34+03:00

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Нетрезвый житель Лангепаса ударил полицейского кулаком в лицо. Инцидент произошёл 23 января этого года.

В дежурную часть был доставлен мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Видимо это настолько не понравилось бунтарю, что он решил поквитаться с сотрудником правопорядка, ударив его кулаком в лицо. В итоге полицейский получил телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU