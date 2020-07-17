2020-07-17T12:48:35+03:00
Общество

В Советском районе, где горят леса, находят множество стихийных свалок

Глава Добровольно-спасательного пожарного формирования призвал жителей к ответственности
Вера Зенина
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Фото: Добровольно-спасательное пожарное формированиеФото: Добровольно-спасательное пожарное формирование
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Свалка в лесу – всегда неприятное зрелище. Но намного хуже, если она становится причиной пожара.

В Советском районе по всей площади распространения пожара находятся стихийные свалки, которые, по мнению руководителя Добровольно-спасательного пожарного формирования Василия Загваздина, стали причиной не менее 20 возгораний.

-Люди, это мы виноваты в том, что природа приносит нам эти невзгоды. Вместо приятных солнечных лучей мы получаем самовозгорания в лесных массивах, дышим смогом и ищем виновных. Думаем, что причину пожара объяснять нет необходимости... хотя, все же расскажем. Находящаяся на поверхности стеклянная тара или пластиковая прозрачная ёмкость с остатком воды, работает по принципу увеличительного стекла. В результате мы имеем кучу диванных экспертов, которые утверждают, что МЧС не справляются, все задыхаются возникает угроза жизни и здоровью людей, - заявил глава «ДСПФ».

Напоминаем, что за прошедшие сутки площадь лесных пожаров превысила 14 тысяч гектаров. Больше всего огонь полыхает на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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