2020-07-17T11:32:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ханты-Мансийске дезинфицируют улицы и дома

Подобная мера должа помочь в борьбе с коронавирусом
Вера Зенина
Поделиться:
Городские власти активно следят за ситуацией в городеГородские власти активно следят за ситуацией в городеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийск продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Чтобы сдержать рост заболевания, в городе предпринимаются разные меры, основная – обработка общественных мест специальным дезинфицирующим раствором.

В первую очередь обработку проходит общественный транспорт, дороги, улицы, детские площадки и фонтаны.

Далее идёт дезинфекция подъездов многоквартирных жилых домов. Работники УК подошли к делу серьёзно, буквально протирая каждый сантиметр пространства: перила, почтовые ящики, кнопки и двери лифта, а также подоконники.

Ещё одной важной мерой являются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Порой, находясь в переполненном автобусе или стоя в очереди на кассе, маска может стать единственной преградой для инфекции.

Инспектирование диких пляжей и установка камер видеонаблюдения тоже помогают властям контролировать ситуацию в городе.

Также не стоит недооценивать информирование горожан о мерах профилактики и соблюдения специальных режимов.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в Югре было зафиксировано 249 больных COVID-19, из них – 14 человек в Ханты-Мансийске. Административный центр занимает шестое место в рейтинге городов по приросту заболеваемых.

Читайте также: Коронавирус в Югре, последние новости на 17 июля. За сутки вирус подтвердился у 249 человек, есть умерший.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургутском районе внук обокрал родного дедушку
В Югре растёт число детей с подтверждённым коронавирусом
В Сургуте продолжают ремонтировать улицу Семёна Билецкого
Югра заняла 14 место в национальном рейтинге инвестклимата регионов России
Нетрезвый югорчанин ударил полицейского кулаком в лицо
В Советском районе, где горят леса, находят множество стихийных свалок
За минувшие сутки на реках Югры пропали четыре человека
Для борьбы с лесными пожарами в Югре мобилизованы тысячи людей и сотни единиц техники
В Ханты-Мансийске дезинфицируют улицы и дома
В Сургуте нашли тело утонувшего подростка
В Югре площадь лесных пожаров превысила 14 тысяч гектаров
Министры высоко оценили работу служб Югры по ликвидации лесных пожаров
За прошедшие сутки на дорогах Югры задержали семь пьяных водителей
В Югре запустили флешмоб в поддержку пожарных
Югорчанин пойдёт под суд за незаконную продажу оружия
Югорский боксёр Руслан Проводников выставил на аукцион свой пояс чемпиона
Жителя Нижневартовска осудили за порнографию с несовершеннолетними
Глава Сургута Вадим Шувалов посетил городские стройки
"Уголовная ответственность за поджог в лесах Югры": Евгении Зиничев призвал быть жёстче с нарушителями пожарной безопасности
Югра может стать первым регионом, где опробуют новую модель тушения лесных пожаров
Погода в Югре на 17 июля: аномальная жара и грозы
В Нижневартовске реализуют проект «Безопасные и качественные дороги»
Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом