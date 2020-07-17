В Ханты-Мансийске дезинфицируют улицы и дома

17 Июль 2020 2020-07-17T11:32:20+03:00

Городские власти активно следят за ситуацией в городе Фото: pixabay.com

Подобная мера должа помочь в борьбе с коронавирусом

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Ханты-Мансийск продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Чтобы сдержать рост заболевания, в городе предпринимаются разные меры, основная – обработка общественных мест специальным дезинфицирующим раствором.

В первую очередь обработку проходит общественный транспорт, дороги, улицы, детские площадки и фонтаны.

Далее идёт дезинфекция подъездов многоквартирных жилых домов. Работники УК подошли к делу серьёзно, буквально протирая каждый сантиметр пространства: перила, почтовые ящики, кнопки и двери лифта, а также подоконники.

Ещё одной важной мерой являются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Порой, находясь в переполненном автобусе или стоя в очереди на кассе, маска может стать единственной преградой для инфекции.

Инспектирование диких пляжей и установка камер видеонаблюдения тоже помогают властям контролировать ситуацию в городе.

Также не стоит недооценивать информирование горожан о мерах профилактики и соблюдения специальных режимов.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в Югре было зафиксировано 249 больных COVID-19, из них – 14 человек в Ханты-Мансийске. Административный центр занимает шестое место в рейтинге городов по приросту заболеваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU