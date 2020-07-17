В Югре площадь лесных пожаров превысила 14 тысяч гектаров
За прошедшие сутки на территории Югры зафиксировано шесть новых пожаров, таким образом количество возгорании увеличилось до двадцати пяти, площадь, повреждённая огнём, составила 14039 гектаров.
Больше всего огонь бушует в лесах Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов – 11 пожаров площадью 12990,8 гектаров.
Но есть и хорошая новость. Спасателям удалось ликвидировать пять пожаров на площади 3231,6 гектаров. Они находились на территории Кондинского, Советского и Ханты-Мансийского районов.
Напоминаем, что основными причинами возникновения лесных пожаров являются грозовые разряды – 190 и нарушение гражданами пожарной безопасности – 20.
По аналитической информации центра гидрометеорологии, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 210 лесных пожаров, площадь которых 20546,58 гектаров.
Региональные власти и сотрудники МЧС призывают граждан не посещать леса до окончания пажароопасного режима. Эта вынужденная мера может спасти людям жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU