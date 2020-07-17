В Югре площадь лесных пожаров превысила 14 тысяч гектаров

17 Июль 2020 2020-07-17T09:29:02+03:00

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За прошедшие сутки на территории Югры зафиксировано шесть новых пожаров, таким образом количество возгорании увеличилось до двадцати пяти, площадь, повреждённая огнём, составила 14039 гектаров.

Больше всего огонь бушует в лесах Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов – 11 пожаров площадью 12990,8 гектаров.

Но есть и хорошая новость. Спасателям удалось ликвидировать пять пожаров на площади 3231,6 гектаров. Они находились на территории Кондинского, Советского и Ханты-Мансийского районов.

Напоминаем, что основными причинами возникновения лесных пожаров являются грозовые разряды – 190 и нарушение гражданами пожарной безопасности – 20.

По аналитической информации центра гидрометеорологии, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 210 лесных пожаров, площадь которых 20546,58 гектаров.

Региональные власти и сотрудники МЧС призывают граждан не посещать леса до окончания пажароопасного режима. Эта вынужденная мера может спасти людям жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU