2020-07-17T08:59:08+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки на дорогах Югры задержали семь пьяных водителей

Вера Зенина
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Соблюдение правил ПДД - главная составляющая безопасных дорогСоблюдение правил ПДД - главная составляющая безопасных дорогФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки на дорогах Югры не пострадало ни одного человека.

Однако, есть и другие нарушители. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 - за отказ от медицинского освидетельствования, 1 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Всего 18 водителей оказались привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 - за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность, взаимовежливость и взаимоуважение являются важным составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.

Читайте также: За прошедшие сутки, с 15 по 16 июля, на дорогах Югры пострадали два человека. Почти десять водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения

ИСТОЧНИК KP.RU

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