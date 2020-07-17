За прошедшие сутки на дорогах Югры задержали семь пьяных водителей

17 Июль 2020 2020-07-17T08:59:08+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Югры не пострадало ни одного человека.

Однако, есть и другие нарушители. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 - за отказ от медицинского освидетельствования, 1 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Всего 18 водителей оказались привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 - за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность, взаимовежливость и взаимоуважение являются важным составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU