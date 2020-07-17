В Югре запустили флешмоб в поддержку пожарных

17 Июль 2020 2020-07-17T08:41:07+03:00

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Югорские спасатели продолжают неустанно бороться с огнём. В этот непростой период им очень нужна поддержка, жители Советского отлично это понимают и хотят поднять моральный дух огнеборцев.

- Я не могу не написать о том, что сейчас творится в моём родном Советском районе. А творится то, что леса горят... и сегодня огонь очень близко подошёл к жилым домам. ... И ведут борьбу с огнём простые люди. Которым хочется сказать огромное СПАСИБО!!! За многочасовой труд в тяжёлых условиях, за бессонные ночи.

Всем без исключения! И профессионалам своего дела и волонтёрам! Ребята, мы ценим ваш труд, и мы понимаем, как вам тяжело. Давайте напишем им простое человеческое спасибо! Да, сейчас они очень заняты. Но я верю, что в ближайшее время огонь будет побеждён! И все наши герои зайдут в соц.сети и увидят наши слова. Выкладывайте пост в соц.сетях с хештегом #СпасибоОгнеборцамЮгры, - написала в своем instagram местная жительница Дарья.

Девушка предложила отмечать в комментариях людей, которые сейчас ведут неравный бой с огнём или писать о них в своих постах.

Стоит добавить, что на сегодняшний день ситуация с распространением лесного пожара вблизи Советского полностью контролируется. Сотрудники МЧС и местные власти прилагают все усилия, чтобы огонь не добрался до людей.

ИСТОЧНИК KP.RU