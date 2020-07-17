Югорчанин пойдёт под суд за незаконную продажу оружия

17 Июль 2020 2020-07-17T08:25:54+03:00

Злоумышленнику грозит два года тюрьмы

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В Сургутском районе полиция задержала жителя деревни Русскинская. В середине мая он незаконно сбыл ружьё своему знакомому, не имея на него никаких документов.

Подозреваемый пояснил, что данное оружие появилось у него, когда он продавал снегоход. Тогда мужчина решил взять оплату ружьём, а после - продать.

Стоит отметить, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Наказание за это - лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения и принятия дальнейшего решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU