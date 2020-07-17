2020-07-17T07:45:52+03:00
Общество

Югорский боксёр Руслан Проводников выставил на аукцион свой пояс чемпиона

Вырученные деньги он планирует потратить на благотворительность
Вера Зенина
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Фото: соцсеть "ВКонтакте"Фото: соцсеть "ВКонтакте"
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Известный югорский боксёр Руслан Проводников выставил на аукцион свой пояс чемпиона.

Все средства от продажи этой спортивной реликвии пойдут на лечение Мальчика Кости из Санкт-Петербурга, которому поставлен диагноз спинально-мышечная атрофия.

Стартовая цена – 5000 рублей. Принять участие можно под постом об аукционе в «Instagram» Кости. Последняя цена чемпионского пояса Руслана Проводникова – 110 000 рублей.

Напоминаем, что Руслан Проводников - российский боксёр-профессионал, родом из посёлка Берёзово, выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO.

ИСТОЧНИК KP.RU

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