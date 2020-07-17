Югорский боксёр Руслан Проводников выставил на аукцион свой пояс чемпиона
Известный югорский боксёр Руслан Проводников выставил на аукцион свой пояс чемпиона.
Все средства от продажи этой спортивной реликвии пойдут на лечение Мальчика Кости из Санкт-Петербурга, которому поставлен диагноз спинально-мышечная атрофия.
Стартовая цена – 5000 рублей. Принять участие можно под постом об аукционе в «Instagram» Кости. Последняя цена чемпионского пояса Руслана Проводникова – 110 000 рублей.
Напоминаем, что Руслан Проводников - российский боксёр-профессионал, родом из посёлка Берёзово, выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO.
ИСТОЧНИК KP.RU