2020-07-17T08:23:53+03:00
Происшествия

Жителя Нижневартовска осудили за порнографию с несовершеннолетними

Мужчине грозит более двух лет лишения свободы
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: следственный комитет по ХМАО-ЮгреФото: следственный комитет по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Югорский суд вынес обвинительнный приговор 33-летнему жителю Нижневартовска. Мужчина оказался виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242.1 УК РФ: публичная демонстрация материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

В ходе следствия удалось выяснить, что в декабре 2018 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись порнографического содержания с изображением несовершеннолетних и хранил её до момента удаления - 11 марта 2020 года.

За указанный период видеозапись посмотрели более 1300 человек. При этом, в один из дней, подсудимый показал видеозапись двоим своим знакомым, находившимся у него в гостях, что можно трактовать, как публичную демонстрацию видеоролика порнографического содержания с изображением несовершеннолетних.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Югре, последние новости на 17 июля 2020: за сутки в регионе зафиксировано 249 человек с COVID-19
В Сургуте спасатели продолжают искать тело утонувшего подростка
В Югре площадь лесных пожаров превысила 14 тысяч гектаров
Министры высоко оценили работу служб Югры по ликвидации лесных пожаров
За прошедшие сутки на дорогах Югры задержали семь пьяных водителей
В Югре запустили флешмоб в поддержку пожарных
Югорчанин пойдёт под суд за незаконную продажу оружия
Югорский боксёр Руслан Проводников выставил на аукцион свой пояс чемпиона
Жителя Нижневартовска осудили за порнографию с несовершеннолетними
Глава Сургута Вадим Шувалов посетил городские стройки
"Уголовная ответственность за поджог в лесах Югры": Евгении Зиничев призвал быть жёстче с нарушителями пожарной безопасности
Югра может стать первым регионом, где опробуют новую модель тушения лесных пожаров
Погода в Югре на 17 июля: аномальная жара и грозы
В Нижневартовске реализуют проект «Безопасные и качественные дороги»
Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом