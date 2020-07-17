Жителя Нижневартовска осудили за порнографию с несовершеннолетними

17 Июль 2020 2020-07-17T08:23:53+03:00

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Югорский суд вынес обвинительнный приговор 33-летнему жителю Нижневартовска. Мужчина оказался виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242.1 УК РФ: публичная демонстрация материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

В ходе следствия удалось выяснить, что в декабре 2018 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись порнографического содержания с изображением несовершеннолетних и хранил её до момента удаления - 11 марта 2020 года.

За указанный период видеозапись посмотрели более 1300 человек. При этом, в один из дней, подсудимый показал видеозапись двоим своим знакомым, находившимся у него в гостях, что можно трактовать, как публичную демонстрацию видеоролика порнографического содержания с изображением несовершеннолетних.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU