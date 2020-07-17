Глава Сургута Вадим Шувалов посетил городские стройки

17 Июль 2020 2020-07-17T06:38:43+03:00

К объектам и подрчдчикам нареканий не возникло

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Глава Сургута лично проверил, как идёт строительство городских объектов.

Первой на пути оказалась набережная возле Сургутского государственного университета. Основания для тротуаров и дорожек почти готовы. Идёт работа по укреплению берега, а также укладка проводов в подземные коллекторы. Окончание работ намечено на октябрь 2021.

После глава Сургута посетил сквер у Дворца Торжеств, открытие которого тоже запланировано на следующий год. Сейчас на территории устраиваются проезды и тротуары. Ещё в сквере планируют установить видеонаблюдение для безопасности отдыхающих.

А вот на улице Маяковского движение будет запущено уже в сентябре-октябре этого года. Объект готов на 75%. К этому же времени должен завершиться ремонт улицы 30 лет Победы. Он проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кипит капремонт и в детском саду «Фестивальный». Рабочие уже успели заменить водопровод, кровлю, электрику и отопление. Сейчас идёт благоустройство территории. В сентябре его двери распахнутся для 452 малышей.

Последней принимать губернатора выпало Центральной площади. Сейчас подрядчик устраняет ошибки, допущенные при укладке плитки. После этого можно будет начать второй этап - расстановку лавочек и павильонов.

-Работы идут в хорошем темпе, подрядчики должны уложиться в сроки. Буду следить за качеством! - отметил Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU