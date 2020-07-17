Югра может стать первым регионом, где опробуют новую модель тушения лесных пожаров

17 Июль 2020 2020-07-17T09:34:52+03:00

Такое мнение высказала Наталья Комарова на заседании с Евгением Зиничевым и Дмитрием Кобылкиным

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В Югре сложилась очень непростая ситуация с лесными пожарами. За прошедшие сутки в регионе выявлено 25 очагов природных возгоранй на площади почти 12 тыяч гектаров. Один из крупных пожаров, площадью более 550 гектаров, бушует на территории лесов Советского района, между городами Югорск и Советский.

В связи с этим министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, а также министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прибыли в Югру для ознакомления с ситуацей.

Совершив облёт территории, совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой, они успешно пообщались с личным составом пожарных подразделений.

-Если говорить о ситуации, которая складывается на данный момент в Югре, то она непростая, но управляемая. Ханты-Мансийский автономный округ из года в год показывал положительные результаты в борьбе с лесными пожарами, не допуская переходов огня на населенные пункты», – сказал Дмитрий Кобылкин.

Далее Наталья Комарова рассказала главам о текущей пожароопасной обстановке в регионе и о решениях, принятых для защиты лесов. Также она предложила определить Югру в качестве пилотного региона по апробации новой модели организации тушения лесных пожаров, когда все ресурсы, финансы и кадры концентрируются в одной структуре.

-Участие федерального правительства для нас имеет большое значение, и ваш приезд очень важен. Уверена, что все югорчане отметили это как положительный фактор, нам существенно легче будет выполнить ту сложную работу, которой сейчас все заняты, чтобы не допустить угрозу населенным пунктам и сократить

ИСТОЧНИК KP.RU