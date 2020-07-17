2020-07-17T05:14:00+03:00
Общество

Погода в Югре на 17 июля: аномальная жара и грозы

Не забудьте захватить зонтики
Вера Зенина
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Погода на 17 июля в ЮгреПогода на 17 июля в ЮгреФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

Ночью в северо-западных районах округа пройдёт сильный дождь, гроза. Ночью ожидается восточный ветер 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Днём скорость ветра окажется 7 - 12 м/с, при грозе порывы 18 - 23 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, в северных и восточных районах +9...+14 градусов, днём +27...+32 градуса, на юго-западе +33...+38 градусов, в северных и восточных районах +20...+25 градусов.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, дождь, гроза в вечерние часы. Днём воздух прогреется до +32 градусов, ночью опустится до +23.

Сургут: ясно, гроза в утренние часы. Днём столбики термометров покажут +25 градусов. В ночные часы +20.

Нижневартовск: переменная облачность, гроза. Днём температура поднимется до +22 градусов, ночью +19.

Нефтеюганск: ясно в течение всего дня. Днём +27, ночью +21.

Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём столбики термометров покажут +20 градусов, а ночью +16.

Сегодня по народному календарю – Андрей-Налива. Если в этот день идёт дожь, то урожай обещает быть щедрым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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