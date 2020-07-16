В Нижневартовске реализуют проект «Безопасные и качественные дороги»
В Нижневартовске приступают к реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
С 22 вечера до 6 часов утра подрядная организация начнёт выполнять работу по укладке асфальтобетонного покрытия на кольцевом движении перекрестка улиц Ленина и Чапаева. Движение транспорта будет полностью перекрыто, поэтому водителям придётся искать пути объезда.
Позже, 20 июля начнётся ремонт дороги по улице Кузоваткина, а именно от улицы Ленина до улицы Мира. Движение автотранспорта в этот период будет затруднено.
Стоит добавить, что при выпадении осадков сроки выполнения работ могут быть сдвинуты. Администрация города просит жителей заблаговременно планировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU