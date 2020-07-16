2020-07-16T15:02:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Граждан просят не выходить из домов без крайней необходимости
Вера Зенина
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Фото: Администрация Ханты-Мансийского районаФото: Администрация Ханты-Мансийского района
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Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин провёл очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В первую очередь руководители обсуждали исполнение поручений губернатора, а также протоколы поручений регионального и муниципального оперативных штабов.

Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Ханты-Мансийской районной больницы Надежда Щеглинкова дала свою оценку происходящему.

-По состоянию на 16 июля в населённых пунктах Ханты-Мансийского района зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции: Горноправдинск – 5 заболевших, Нялинское – 3, Луговской – 3, Сибирский – 3, Шапша – 1, Ярки – 1, Батово – 1. Трое из числа заболевших – дети. Под наблюдением остаются 38 человек, контактировавших с заболевшими, - подчеркнула Надежда Юрьевна.

Особое внимание было посвящено возможным методам заражения. В большинстве случаев проникновение вируса происходит через родных, приехавших навестить сельчан старшего поколения. Стоит напомнить, что тяжелей всего болеют пожилые люди, поэтому контакты с ними необходимо ограничить. Также многие сельчане подвергают себя риску заражения, продолжая ездить по делам, за покупками в Ханты-Мансийск, где число заболевших продолжает расти.

По итогам анализа текущей ситуации Кирилл Минулин дал ряд поручений. Главам сельских поселений необходимо усилить контроль над соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах, при этом не забывая информировать граждан о правилах профилактики. Также в администрацию района будет направлена информация о потребностях населения в медицинском обслуживании. Таким образом станет ясно, необходима ли сельчанам медпомощь на дому и стоит ли организовывать выездную работу врачей.

Подводя итоги, глава Ханты-Мансийского района еще раз призвал сельчан не выезжать из населенных пунктов без особой необходимости и воздержаться от совместного проведения досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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