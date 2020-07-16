Прокуратура Югры заблокировала сайт о продаже наград времен Великой Отечественной войны

16 Июль 2020 2020-07-16T13:06:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Занимаясь мониторингом сети Интернет, прокуратура Мегиона вычислила сайт, на котором размещалась информация о продаже государственных наград времён Великой Отечественной войны.

В соответствии с Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» государственные награды и другие знаки отличия не могут быть объектами отчуждения, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

Так же стоит напомнить, что за незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР предусмотрена уголовная ответственность по ст. 324 УК РФ.

Учтя все эти факторы, прокуратура обратилась в Мегионский городской суд с административным исковым заявлением о признании информации на указанном сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU