Представители Югры посетят юбилейный Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

16 Июль 2020 2020-07-16T12:44:27+03:00

Мероприятие пройдёт в Москве с 23 по 27 сентября

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30-летний юбилей – очень важная дата, особенно если речь идёт об Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Изначально праздничные гуляния были запланированы с 29 апреля по 3 мая, но коронавирусная инфекция изменила планы организаторов и форум был перенесён на неизвестный срок. Сегодня стало известно, что мероприятие пройдёт в Москве с 23 по 27 сентября.

-В честь юбилея Ассоциация проведёт масштабный Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он соберёт нашу активную молодёжь, представителей Ассоциации из разных регионов страны и многих людей, которые причастны к истории организации, - рассказал депутат Думы Югры Александр Новьюхов.

Посетителей и участников ждут концерты, торжественные церемонии награждения и собрания, а также юбилейная XV Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера», которую смогут посетить все желающие.

-В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой делегация из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не примет участие в выставке-ярмарке. Скорее всего, мероприятия Форума посетят отдельные представители региона, – уточнил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU