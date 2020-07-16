В Сургуте мужчина избил женщину на крыльце вокзала
Рано утром 15 июля сотрудники патрульно-постовой службы увидели, как на крыльце вокзала мужчина избивает женщину. Незамедлительно вмешавшись, полицейские задержали драчуна и вызвали для потерпевшей медиков, которые оказали ей первую помощь.
Злоумышленником оказался 31-летний житель Асбеста Свердловской области, потерпевшей - его 38-летняя коллега, тоже из Асбеста. В Сургуте они оказались по причине работы вахтовым методом.
Позже удалось выяснить, что такое поведение мужчины было связано с анонимным звонком, который поступил ему как раз в момент прибытия коллеги из Екатеринбурга. По телефону мужчине сообщили, что женщина,якобы, едет в поезде в состоянии алкогольного опьянения. Услышанное настолько разозлило его, что вместо приветствия он начал избивать женщину, нанося удары по лицу и различным частям тела, в результате чего потерпевшая получила травмы различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудниками Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте собраны материалы о привлечении мужчины к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренным статьей 116 УК РФ (побои).
ИСТОЧНИК KP.RU