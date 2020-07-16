В Нижневартовске изменится режим работы перекрёстка

16 Июль 2020 2020-07-16T11:17:04+03:00

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В Нижневартовске с 25 июля изменится режим движения на пересечении улиц Ленина и Нефтяников: из цикла работы светофоров будет убрана круговая пешеходная фаза.

Сейчас для того, чтобы перейти дорогу на этом перекрёстке, машинам необходимо остановиться сразу на всех полосах. После вступления изменений, пешеходы будут переходить дорогу одновременно с движением параллельного ряда машин. Таким образом, время ожидания зеленого сигнала светофора сократится.

Напомним, что в прошлом году аналогичным образом была перестроена работа перекрестка улиц Ханты-Мансийской и Мира. Участники движения дали положительную оценку изменениям. Специалисты утверждают, это позволило сократить время ожидания на перекрестке примерно на 30 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU