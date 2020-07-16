2020-07-16T11:02:14+03:00
Общество

Жителям Югры рассказали о профилактике нарушений правил дорожного движения

Нарушителей привлекли к административной ответственности
Вера Зенина
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Фото: Росгвардия по ХМАО – ЮгреФото: Росгвардия по ХМАО – Югре
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В Югре, при содействии Росгвардии, проходят мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения

В минувшие сутки в Нижневартовске бойцы ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре помогли инспекторам дорожно-патрульной службы в проведении профилактического мероприятия «Улица». Жителям Нижневартовска рассказали о профилактике аварийности и пресечение нарушений правил дорожного движения.

В ходе проверки было выявлено более 10 правонарушений, среди которых управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение требований к перевозке детей – на всех были составлены административные материалы.

Совместные мероприятия Росгвардии и ГИБДД по профилактике нарушений правил дорожного движения в регионе продолжаются.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность, взаимовежливость и уважение являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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