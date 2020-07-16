В Югре из горящего дома вытащили более 20 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T10:23:04+03:00

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Возгорание произошло в посёлке Талинка на улице Пушкина, где загорелся двухэтажный

многоквартирный жилой дом. В результате пожара огонь повредил помещение площадью

250 квадратных метров.

Всего из дома эвакуировали 21 человека, в том числе 5 детей. Одному пострадавшему пришлось оказывать помощь с применением средств индивидуальной

защиты органов дыхания.

На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напоминаем, что за прошедшие сутки пожарные и спасатели «Центроспас-

Югория» осуществили 4 выезда.

Первый раз огнеборцы выезжали на 2 км автодороги Излучинск – Стрежевой, где горел

мусор на площади 1 квадратный метр.

Второй - на улицу Молодежная в посёлок Солнечный, где возгорание снова произошло из-за мусора на площади 20 квадратных метров.

Третий - на улицу 30 лет Победы в город Нягань из-за того, что в школе сработала сигнализация. Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к ликвидации огня.

ИСТОЧНИК KP.RU