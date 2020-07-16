В Югре из горящего дома вытащили более 20 человек
Возгорание произошло в посёлке Талинка на улице Пушкина, где загорелся двухэтажный
многоквартирный жилой дом. В результате пожара огонь повредил помещение площадью
250 квадратных метров.
Всего из дома эвакуировали 21 человека, в том числе 5 детей. Одному пострадавшему пришлось оказывать помощь с применением средств индивидуальной
защиты органов дыхания.
На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напоминаем, что за прошедшие сутки пожарные и спасатели «Центроспас-
Югория» осуществили 4 выезда.
Первый раз огнеборцы выезжали на 2 км автодороги Излучинск – Стрежевой, где горел
мусор на площади 1 квадратный метр.
Второй - на улицу Молодежная в посёлок Солнечный, где возгорание снова произошло из-за мусора на площади 20 квадратных метров.
Третий - на улицу 30 лет Победы в город Нягань из-за того, что в школе сработала сигнализация. Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к ликвидации огня.
ИСТОЧНИК KP.RU