Бизнес-леди Югры приглашают принять участие в конкурсах Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей»

16 Июль 2020 2020-07-16T09:50:12+03:00

Сегодня последний день приёма заявок

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Руководителей предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности, а также отраслей науки приглашают принять участие в конкурсах Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей».

Конкурсы проходят в номинациях: «VIP-персона Российского бизнеса», «Заслуженный Директор Российской Федерации», «Предприятие – Лидер. ХХI век», «Лучший Руководитель года», «Женщина – Лидер. ХХI век», «Молодой директор России».

Ознакомиться с условиями можно на сайте «Ассамблеи женщин-руководителей» в разделе «Всероссийские конкурсы». Стоит отметить, что предусмотрена оплата добровольного взноса за участие.

Тем, кто решил участвовать, необходимо отправить заявку на адрес электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru, указав Ф.И.О., должность/наименование предприятия и контактные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU