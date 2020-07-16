2020-07-16T09:29:28+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали два человека

Почти десять водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения
Вера Зенина
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Фото: госавтоинспекция ЮгрыФото: госавтоинспекция Югры
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За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека получили травмы.

Одно из них произошло около восьми вечера на перекрёстке улиц Интернациональная - Советская в городе Нягань. Местная жительница, управляя автомобилем «Чери», не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Шевроле».

В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний пассажир «Чери» получил травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования - 3, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения - 5. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлечены 22 водителя, а за нарушение требований к перевозке детей- 33

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность, взаимовежливость и уважение являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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