В Нижневартовске благоустроят городскую набережную

16 Июль 2020 2020-07-16T09:13:36+03:00

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По информации регионального парламентария Сергея Великого, в Нижневартовске собираются реконструировать городскую набережную. Финансированием займётся национальный проект «Жильё и городская среда», так же будут задействованы средства федерального, окружного и городского бюджетов на сумму почти 60 миллионов рублей.

Работы будут развёрнуты на участке береговой линии от улиц Ханты-Мансийской до Чапаева.

-Проект благоустройства набережной презентован горожанам ещё весной прошлого года и понравился всем, кто присутствовал на презентации. Также проект был одобрен общественниками и депутатами городской Думы Нижневартовска. Набережная задумана как место для активного отдыха вартовчан. Здесь разместятся детские площадки, прокат спортивного инвентаря, площадки для занятий спортом и пешеходные зоны. Кроме того, выделено место для организации зимних купаний в Крещение, – рассказал депутат Думы Югры Сергей Великий.

По задумке проектировщиков, набережная будет поделена на четыре зоны: «Начало», «Романтика», «Эпоха» и «Современность». Каждая из них включает в себя различные архитектурные решения. В зоне «Эпоха» будет размещаться выставочный комплекс, рассказывающий об исследователях и учёных. Спортивная инфраструктура города пополнится велодорожками и дорожками для бега, проложенными вдоль реки.

Работы по возведению нового объекта уже не за горами. Первый этап деятельности включает в себя прокладку коммуникаций, возведение свайного основания и бетонных конструкций новой набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU