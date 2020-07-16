2020-07-16T08:48:58+03:00
Происшествия

За сутки в Югре произошло три лесных пожара

На данный момент в регионе зафиксировано более 200 возгораний
Вера Зенина
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Фото: МЧС России по ЮгреФото: МЧС России по Югре
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По данным Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, основные причины пожаров – грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности. От первых, с начала сезона, произошло 184 возгорания, вторых – 20.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 204 лесных пожара общей площадью 18145,22 га.

Напоминаем, по распоряжению губернатора региона с 14 июля в Югре введен режим ЧС, который предусматривает ряд ограничений для граждан. Силы и средства МЧС России находятся в режиме повышенной готовности.

Сейчас наибольшую опасность огонь представляет для жителей города Советского и Югорского.

Администрация и сотрудники МЧС уже отработали вопросы, касающиеся оповещения жителей о мерах предосторожности при задымлении населенного пункта.

С каждым днём возгораний становится всё больше и бороться с ними не легко, поэтому сотрудники МЧС и администрация региона призывает граждан соблюдать все противопожарные меры и не ходить в леса, тем самым подвергая свою жизнь опасности.

Читайте также: МЧС Югры усилило группировку сил для борьбы с лесными пожарами. Огонь подобрался к городам Югорск и Советский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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