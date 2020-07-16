Югорские боксёры, входящие в сборную Росии, приступили к тренировкам

16 Июль 2020 2020-07-16T08:28:02+03:00

Перед этим они сдали тест на коронавирус

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Югорские боксеры Ярослав Дороничев из Югорска, Бахтовар Назиров из Лангепаса , Максим Коптяков из Ханты-Мансийска и Андрей Ковальчук из Октябрьского района, входящие в сборную команды России по боксу, вновь приступили к тренировкам.

С 6 по 20 июля ребята проведут тренировочный сбор на Олимпийской спортивной базе «Озеро Круглое» в Московской области. В связи с пандемией соблюдаются все меры безопасности. По приезду на базу атлеты находились в обсервации четыре дня, пока не сдали все анализы и не пришли отрицательные результаты. В период проверки на коронавирус на базе были ограничены контакты и движение, все 40 спортсменов жили по одному в номере, еду получали у двери.

Все очень строго, вплоть до исключения нарушителей с базы и тренировочного мероприятия, - рассказал Бахтовар Назиров.

После проверки и получения отрицательных результатов на коронавирус спортсмены смогли приступить к тренировкам. В данный момент атлеты проходят УМО (углубленный медицинский осмотр) в Москве, куда выезжают со спортивной базы группами.

ИСТОЧНИК KP.RU