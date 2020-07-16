2020-07-16T07:38:53+03:00
Общество

Прокуратура Югры помогла инвалиду получить жильё

Суд полностью встал на сторону потерпевшего
Вера Зенина
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Фото: прокуратура ЮгрыФото: прокуратура Югры
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Житель Нефтеюганска обратился с заявлением в межрайонную прокуратуру. Мужчина рассказал, что органы местного самоуправления нарушили его жилищные права.

Было установлено, что заявитель страдает тяжёлой формой хронического заболевания, являясь инвалидом 3 группы. Обратившись в Департамент жилищно-коммунального хозяйства мужчина хотел, чтобы ему предоставили жилое помещение вне очереди, так как это положено по закону. Однако в просьбе ему было отказано.

После этого межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города предоставить инвалиду благоустроенное жилое помещениево во внеочередном порядке по договору социального найма.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Мужчине уже предоставили однокомнатную квартиру в новом жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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