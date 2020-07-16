Глава Сургута Вадим Шувалов приступил к работе после болезни

16 Июль 2020 2020-07-16T07:16:06+03:00

У него был положительный тест на коронавирус

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Глава Сургута приступил к работе после месяца отсутствия. Первый рабочий день, 15 июля, Вадим Николаевич начал с аппаратного совещания в Администрации. На повестке дня был поднят вопрос о ситуации в городе.

Также обсуждались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сургутяне пожаловались на отсутствие дезинфекции в подъездах. Только за последнюю неделю было получено порядка 50 обращений на эту тему.

-Есть хорошая новость. Из городского бюджета дополнительно выделили 200 миллионов рублей на ремонт двух дорожных участков Тюменского тракта и объездной дороги. Также в наших планах закупить 47 остановочных павильонов, половину из которых мы установим до конца лета, - сообщил глава Сургута на своей странице во «ВКонтакте».

Под конец главы города обсудили строительство домов для горожан. До конца года в Сургуте введут в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья.

-Рад вернуться в рабочий ритм. Продолжу оперативно информировать вас о значимых городских событиях, - пообещал Вадим Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU