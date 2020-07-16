2020-07-16T06:30:59+03:00
Общество

Югорчан просят помочь в борьбе против жестокого обращения с животными

Уже подготовлены два коллективных заявления в прокуратуру
Вера Зенина
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Не стоит оставаться равнодушнымНе стоит оставаться равнодушнымФото: pixabay.com
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Жители Югры подготовили два коллективных заявления в прокуратуру и другие органы власти. Первое связанно с жестоким обращением с животными, второе - по поводу выпуска собак с полигона и их дальнейшего существования.

Всё чаще в новостных лентах мелькают ужасающие фото жертв живодёров. Помимо этого многие обеспокоены состоянием и дальнейшей жизнью клипсованых собак, у которых утратились навыки выживания.

В связи с перечисленным, югорчане не смогли закрыть глаза на эти проблемы и решили вынести их на суд общественности.

Чтобы поддержать невинных животных, надо всего лишь отправить заявление с указанием ФИО, электронного адреса и номера телефона.

Пока что это вся информация. За подробностями можно обратиться к Алёне Плесовских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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