2020-07-16T06:04:45+03:00
Спорт

Виталий Немчинов из Нефтеюганска победил в турнире по смешанным единаборствам

Это был 13 бой в профессиональной карьере спортсмена
Вера Зенина
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Фото: www.ugramegasport.ruФото: www.ugramegasport.ru
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Боец из Югры Виталий Немчинов победил в турнире по смешанным единоборствам АСА 106. Спортсмен выступал в среднем весе до 83,9 кг. Бороться за победу предстояло с россиянином Байсангуром Вахитовым.

Однако это не все заслуги Виталия. Также он является обладателем титула чемпиона Yamal FC, мастером спорта по MMA, чемпионом ХМАО и УрФО по MMA, серебряным и бронзовым призёром Кубка России по MMA, чемпионом Кубка содружества по MMА.

Отметим, что югорчанин служит в отряде специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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