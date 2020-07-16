2020-07-16T05:31:56+03:00
Происшествия

МЧС Югры усилило группировку сил для борьбы с лесными пожарами

Силы и средства ведомства находятся в режиме повышенной готовности.
Вера Зенина
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Фото: МЧС ЮгрыФото: МЧС Югры
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К месту природного пожара направлены силы и средства МЧС России из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Октябрьского и Кондинского районов.

Напомним, что в нескольких километрах от города Советский действует природный пожар. В ликвидации возгорания задействованы 130 сотрудников МЧС России, добровольной и ведомственной пожарной охраны, около 200 волонтеров и 14 единиц техники. Тушение организовано как наземным способом, так и с воздуха.

-На территории города Советского проводятся мероприятия по тушению кромки пожара. Ситуация стабильная, угрозы для горожан нет, - комментирует заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов.

Совместно с администрацией отработаны вопросы, касающиеся оповещения жителей о мерах предосторожности при задымлении населенного пункта.

Напоминаем, что по данным на 19.00, 15 июля, на территории Югры действуют 24 природных пожара. Самые крупные из них – на территории Советского района. К ликвидации возгораний привлечены более 680 специалистов и порядка 33 единиц техники.

Также по распоряжению убернатора региона с 14 июля в Югре введен режим ЧС, который предусматривает ряд ограничений для граждан. Силы и средства МЧС России находятся в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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