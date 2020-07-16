Погода в Югре на 16 июля: жаркий день с грозой
Югорчан ожидает жаркий день. Сегодня в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы будут достигать 15 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, местами +11...+16, днём +29...+34 градуса, местами +21...+26 ºС.
Ханты-Мансийск: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днём температура поднимется до 30 градусов, ночью столбики термометров покажут +23.
Сургут: малооблачно и гроза. Днём воздух прогреется до +25 градусов, а ночью температура опустится до +18.
Нижневартовск: веснь день будет ясно. Днём столбики термометров покужут +26 градусов, а в ночное время будет +17.
Нефтеюганск: переменная облачность, гроза. Днём температура поднимется до +27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +19.
Когалым: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём + 22 градуса, ночью похолодает до +15.
Народная примета: считается, если в этот день идёт дождь и сильный ветер - осень будет сырой и холодной.
ИСТОЧНИК KP.RU