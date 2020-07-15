За сутки в Югре стало на 9 девять лесных пожаров Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в ХМАО по состоянию на 15 июля зафиксировано девять лесных пожаров площадью 2983 га.

- Действуют 23 лесных пожара в Кондинском, Няксимвольском, Октябрьском, Самаровском, Советском и Урайском лесничествах площадью 10433,80 га, из них локализовано два лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 415 га, уточнили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Среди основных причин возникновения лесных пожаров на территории региона являются грозовые разряды, с начала пожароопасного сезона – 181 лесных пожара, а также нарушение югорчанами и туристами правил пожарной безопасности в лесах - с начала пожароопасного сезона 20 лесных пожаров.

Сегодня, 15 июля, в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрирован 201 лесной пожар общей площадью 15786,08 га.

Добавим, для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 83 пожара площадью 1680,23 га, в 2018 году – 77 пожаров площадью 2436,72 га.

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