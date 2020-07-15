В Сургутском районе за полгода появилось на свет 720 малышей

15 Июль 2020 2020-07-15T12:34:22+03:00

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Показатель рождаемости в Сургутском районе превышает смертность в четыре раза.

- За полгода в районе появилось на свет 720 малышей, умерло – 176 человек. Естественный прирост населения составил 544 человека, что на 6% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, - сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в первом полугодии в районе появилось на свет десять двойняшек. У представителей коренных малочисленных народов Севера родилось 60 малышей. Их - в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя браков, заключенных представителями малочисленных народов стало меньше. Также 4 малыша родились у несовершеннолетних мам района.

Кстати, в муниципалитете сохраняется тенденция по рождаемости большего числа девочек, чем мальчиков.

- Если в первом полугодии 2018 года мальчиков родилось на 3% больше, чем девочек, то в первом полугодии 2019 года и в первом полугодии сего года – впервые за последние пять лет девочек родилось на 10% больше, чем мальчиков. Девочек - 377, мальчиков – 343, - пояснила начальник отдела ЗАГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU