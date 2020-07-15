2020-07-15T12:16:10+03:00
Общество

В строящуюся центральную больницу Нижневартовска поступило новое оборудование

Полученные установки помогут в лечении целого списка болезней
Руслан Савинов
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В строящуюся центральную больницу Нижневартовска поступило новое оборудованиеВ строящуюся центральную больницу Нижневартовска поступило новое оборудованиеФото: pixabay.com
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Семь новых аппаратов «Plasautosigma» для проведения процедур заместительной почечной терапии и лечебного плазмафереза – очистки крови и возвращении её обратно в кровоток доставили в строящуюся центральную больницу Нижневартовска.

- Аппарат используют для лечения таких заболеваний как системная красная волчанка, острая печеночная недостаточность, гепатит С, множественная миелома; жизнеугрожающие осложнения аутоиммунных заболеваний, острая печеночная и почечная недостойности различной этиологии, онкологические заболевания и многих других. Он помогает и в случаях, когда при пересадке органа или при переливании донорской плазмы происходит их отторжение, - сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Как отметил главный врач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов, сейчас силы медицины в основном сосредоточены на борьбе с коронавирусной инфекцией:

- Однако другие заболевания не исчезли и строительство больницы продолжается, мы почти каждую неделю получаем для неё новое оборудование, - сообщил Алексей Сатинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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