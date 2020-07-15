2020-07-15T12:04:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Югорчанам будут оперативно вручать предписания об обязательной самоизоляции

С апреля текущего года выписали уже 13 639 постановлений
Руслан Савинов
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Югорчанам будут оперативно вручать предписания об обязательной самоизоляцииЮгорчанам будут оперативно вручать предписания об обязательной самоизоляцииФото: pixabay.com
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Жителям ХМАО теперь будут оперативно вручать предписания об обязательной самоизоляции.

- Речь идет о заболевших коронавирусом и контактных с ними людях, которые не всегда получают предписания от сотрудников управления Роспотребнадзора по ХМАО, что затем приводит к распространению коронавируса среди здоровых жителей округа, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Она обратила внимание, что отсутствие такого предписания – дополнительный риск распространения инфекции:

- Прошу провести ревизию выданных предписаний в муниципальных образованиях, довести результаты до штаба к следующему заседанию, - поручила глава ХМАО.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой, с апреля в регионе выписали 13 639 постановлений об обязательной самоизоляции. Однако не всегда адресаты этих документов находились дома, либо вовсе не открывали двери представителям ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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