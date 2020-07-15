Уровень оксида углерода в Советском и Югорске оказался выше допустимого
Управление Роспотребнадзора Югры проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в населенных пунктах региона, где отмечается задымление из-за лесных пожаров.
Так, вчера, 14 июля в Советском и Югорске взяли 32 пробы атмосферного воздуха по показателям: оксид углерода, взвешенные вещества, азота диоксид, формальдегид.
- По результатам исследований проб зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по оксиду углерода, - подвели итог в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Специалисты рекомендует населению Советского и Югорска по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, а также избегать длительного нахождения на воздухе, занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и часто ее менять.
Добавим, что ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора Югры.
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ИСТОЧНИК KP.RU