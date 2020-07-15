15 Июль 2020 2020-07-15T15:21:07+03:00

Уровень оксида углерода в Советском и Югорске оказался выше допустимого Фото: pixabay.com

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Управление Роспотребнадзора Югры проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в населенных пунктах региона, где отмечается задымление из-за лесных пожаров.

Так, вчера, 14 июля в Советском и Югорске взяли 32 пробы атмосферного воздуха по показателям: оксид углерода, взвешенные вещества, азота диоксид, формальдегид.

- По результатам исследований проб зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по оксиду углерода, - подвели итог в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендует населению Советского и Югорска по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, а также избегать длительного нахождения на воздухе, занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и часто ее менять.

Добавим, что ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU