2020-07-15T14:52:29+03:00
Общество

Организация в Урае задолжала почти 200 сотрудникам заработную плату

Гендиректор фирмы и ранее несвоевременно выплачивал зарплату
Руслан Савинов
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Организация в Урае задолжала почти 200 сотрудникам заработную платуОрганизация в Урае задолжала почти 200 сотрудникам заработную платуФото: pixabay.com
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Правоохранители Урая по поступившему обращению граждан провели проверку исполнения трудового законодательства в «Юкатекс-Югра».

- Установлено, что предприятие допустило несвоевременную выплату заработной платы 191 работнику за февраль 2020 года на сумму более 12,3 млн рублей, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что ранее гендиректор предприятия, являющийся ответственным за выплату зарплаты, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.

Теперь же по результатам проверки прокурор возбудил в отношении гендиректора дело об административном правонарушении по статье «Невыплата или неполная выплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

После этого суд признал гендиректора «Юкатекс-Югра» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде лишения права занимать руководящую должность на один год.

Но главное: благодаря принятым мерам к настоящему моменту задолженность по зарплате на предприятии отсутствует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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