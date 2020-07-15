15 Июль 2020 2020-07-15T11:12:01+03:00

В Ханты-Мансийске усилили контроль за безопасностью гостиниц в период пандемии. Фото администрации города.

Изменить размер текста: A A

Пандемия внесла коррективы в работу всех структур Ханты-Мансийска. Так, было приостановлено размещение в гостиницах, за некоторыми исключениями.

Однако в городе продолжают работать 19 гостиниц, в которых находятся сотрудники организаций, заключивших договор на проживание, а также лица, находящиеся в командировках и служебных поездках. Сейчас число постояльцев в них - более 300 человек. В основном это сотрудники нефтяных компаний, которые работают вахтовым методом.

Проверяющие проинспектировали гостиницы Ханты-Мансийска для выявления и устранения нарушений в обслуживании постояльцев в период пандемии. В рейде были зафиксированы несколько нарушений.

Сейчас по итогам проверки, в адрес регионального Роспотребнадзора направлено письмо о принятии административных мер в отношении данных заведений.

Отметим что нарушения, выявленные в гостиничных комплексах, были срочно устранены. Как отметили эксперты, это является показателем эффективности подобных контрольных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Летний кинозал Ханты-Мансийска модернизировали

Сезон показов теперь можно увеличить с мая по сентябрь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU