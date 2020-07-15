В Ханты-Мансийске усилили контроль за безопасностью гостиниц в период пандемии
Пандемия внесла коррективы в работу всех структур Ханты-Мансийска. Так, было приостановлено размещение в гостиницах, за некоторыми исключениями.
Однако в городе продолжают работать 19 гостиниц, в которых находятся сотрудники организаций, заключивших договор на проживание, а также лица, находящиеся в командировках и служебных поездках. Сейчас число постояльцев в них - более 300 человек. В основном это сотрудники нефтяных компаний, которые работают вахтовым методом.
Проверяющие проинспектировали гостиницы Ханты-Мансийска для выявления и устранения нарушений в обслуживании постояльцев в период пандемии. В рейде были зафиксированы несколько нарушений.
Сейчас по итогам проверки, в адрес регионального Роспотребнадзора направлено письмо о принятии административных мер в отношении данных заведений.
Отметим что нарушения, выявленные в гостиничных комплексах, были срочно устранены. Как отметили эксперты, это является показателем эффективности подобных контрольных мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU