Югорчанин собирался нелегально продать огнестрельное оружие
В сельском поселении Малый Атлым Октябрьского района инспекторы Рсогвардейцы ХМАО выявили и пресекли факт незаконной реализации охотничьего ружья.
- В рамках контроля за оборотом оружия сотрудники установили, что один из жителей сельского поселения незаконно продал принадлежащее ему охотничье огнестрельное ружье марки «ИЖ-18Е» 32 калибра своему односельчанину, не имеющему лицензии на приобретение оружия, - сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Теперь в отношении продавца возбуждено уголовное дело, а покупателя привлекли к административной ответственности. Охотничье же оружие изъято.
Добавим, что в ХМАО с начала года инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы за нарушения правил оборота оружия изъяли более 800 огнестрельных ружий.
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ИСТОЧНИК KP.RU