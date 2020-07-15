Югорчанин собирался нелегально продать огнестрельное оружие

15 Июль 2020 2020-07-15T14:17:36+03:00

На продавца возбудила уголовное дело, а на покупателя - административное

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В сельском поселении Малый Атлым Октябрьского района инспекторы Рсогвардейцы ХМАО выявили и пресекли факт незаконной реализации охотничьего ружья.

- В рамках контроля за оборотом оружия сотрудники установили, что один из жителей сельского поселения незаконно продал принадлежащее ему охотничье огнестрельное ружье марки «ИЖ-18Е» 32 калибра своему односельчанину, не имеющему лицензии на приобретение оружия, - сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Теперь в отношении продавца возбуждено уголовное дело, а покупателя привлекли к административной ответственности. Охотничье же оружие изъято.

Добавим, что в ХМАО с начала года инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы за нарушения правил оборота оружия изъяли более 800 огнестрельных ружий.

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ИСТОЧНИК KP.RU