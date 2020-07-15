В городской поликлинике Нижневартовска начал работу новый аппарат МРТ

15 Июль 2020 2020-07-15T10:49:58+03:00

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Диагностические исследования методом магнитно-резонансной томографии для вартовчан теперь проводят в поликлинике №2. Подготовительные мероприятия начались еще в январе текущего года, а в мае аппарат доставили в поликлинику.

- Монтаж нового оборудования проходил в несколько этапов, и 13 июля томограф был введён в эксплуатацию. Режим работы кабинета МРТ-диагностики с 8.00 до 17.30, - сообщили в медучреждении.

Там ежедневно по будням проводят по восемь исследований. Во время пандемии осуществляется контроль соблюдение строгого санитарно-противоэпидемического режима.

- Диагностика и лечение пациентов с соматическими заболеваниями не менее важны для первичного звена как одна из задач современного здравоохранения на пути к снижению смертности населения. С возобновлением работы магнитно-резонансного томографа высокотехнологичная помощь для вартовчан станет доступнее, - пояснила главный врач Нижневартовской поликлиники Светлана Воронина.

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ИСТОЧНИК KP.RU