2020-07-15T13:48:12+03:00
Общество

Общественники добились от властей Пыть-Яха приведения в порядок «Монумента Славы и Вечного огня»

После обращения ОНФ в ХМАО прокуратура обязала главу города заняться памятником
Руслан Савинов
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Общественники добились от властей Пыть-Яха приведения в порядок «Монумента Славы и Вечного огня». Фото ОНФ по ХМАО.Общественники добились от властей Пыть-Яха приведения в порядок «Монумента Славы и Вечного огня». Фото ОНФ по ХМАО.
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После обращения активистов ОНФ Югры прокуратура провела проверку чиновников администрации Пыть-Яха: за шесть лет не провели капремонт мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня», на который было выделено почти восемь млн. рублей.

Теперь главе города внесено представление об устранении нарушений по содержанию мемориала.

- Этот ансамбль уже шесть лет находится в поле зрения регионального отделения. В 2016 году после обращения активистов фронта Следком Югры возбудил против бывшего директора управления капитального строительства Пыть-Яха уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». После этого власти города не раз обещали привести мемориал в надлежащее состояние, - пояснили в пресс-службе ОНФ Югры

К сожалению, проведенный активистами ОНФ мониторинг 13 июля показал, что там практически ничего не изменилось, кроме появившихся клумб с цветами:

- В мае мы обращали внимание на то, что буквы и цифры на барельефах отклеились. И сам мемориал, и территория возле него по-прежнему находятся в запущенном состоянии, что говорит об отсутствии принимаемых мер, - пояснила эксперт регионального отделения ОНФ Наталья Макагон.

Добавим, что активисты фронта продолжат держать данный вопрос на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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